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إيران تستلم 1.6 مليار دولار من المستحقات المتأخرة إزاء صادرات الغاز للعراق

مال وأعمال

إيران تستلم 1.6 مليار دولار من المستحقات المتأخرة إزاء صادرات الغاز للعراق
Globallookpress Ministry of Energy Russia
وزير النفط الإيراني جواد اوجي
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أعلن وزير النفط الإيراني جواد اوجي عن استلام إيران 1.6 مليار دولار من المستحقات المتأخرة إزاء صادرات الغاز إلى العراق.

وكتب اوجي في تغريدة على موقع "تويتر"، يوم الأربعاء: "انه وفي ظل الدبلوماسية النشطة للطاقة وبعد عدة أشهر من المفاوضات استلمنا قبل ساعات 1.6 مليار دولار من المستحقات المتأخرة من أعوام ماضية إزاء صادرات الغاز إلى العراق".

وأضاف: "منذ بداية العام الجاري (اعتبارا من 21 مارس الماضي حسب التقويم الإيراني) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ازداد حجم صادرات البلاد من الغاز بنسبة 25%، كما ازداد استلام عوائد العملة الصعبة المستحصلة منها بنسبة 90%".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد اعلنت في وقت سابق عن البدء بتسديد ديون الغاز الإيراني، فيما أكدت أن حاجة العراق تصل إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب يوميا.

المصدر: إرنا

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