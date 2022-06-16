إيران تستلم 1.6 مليار دولار من المستحقات المتأخرة إزاء صادرات الغاز للعراق
أعلن وزير النفط الإيراني جواد اوجي عن استلام إيران 1.6 مليار دولار من المستحقات المتأخرة إزاء صادرات الغاز إلى العراق.
وكتب اوجي في تغريدة على موقع "تويتر"، يوم الأربعاء: "انه وفي ظل الدبلوماسية النشطة للطاقة وبعد عدة أشهر من المفاوضات استلمنا قبل ساعات 1.6 مليار دولار من المستحقات المتأخرة من أعوام ماضية إزاء صادرات الغاز إلى العراق".
خوشبختانه با #دیپلماسی_فعال_انرژی و پس از چندماه مذاکره، ساعاتی قبل، ۱/۶میلیارد دلار #طلب_معوق سالهای گذشته بابت #صادرات_گاز_به_عراق وصول شد.— جواد اوجی (@javad_owji) June 15, 2022
از ابتدای سال نسبت به سال گذشته،حجم صادرات گاز کشور ۲۵ درصد و وصول #درآمدهای_ارزی حاصل از آن ۹۰ درصد افزایش یافته است.
وأضاف: "منذ بداية العام الجاري (اعتبارا من 21 مارس الماضي حسب التقويم الإيراني) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ازداد حجم صادرات البلاد من الغاز بنسبة 25%، كما ازداد استلام عوائد العملة الصعبة المستحصلة منها بنسبة 90%".
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد اعلنت في وقت سابق عن البدء بتسديد ديون الغاز الإيراني، فيما أكدت أن حاجة العراق تصل إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب يوميا.
المصدر: إرنا