في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. اتحاد السياحة الروسي يعرض أغاني تقليدية لشعوب من روسيا

عرض اتحاد السياحة الروسي "روس توريزم"، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الروسي، تراث من شعوب مختلفة من روسيا، حيث قدمت أغاني من تراث كالميكيا، وتعود أصول شعب كالميكيا الى شرق آسيا.

ويسعى الاتحاد إلى تعزيز السياحة الداخلية في روسيا، بما في ذلك إلى جمهورية كالميكيا الروسية، التي وضعتها الجغرافيا عند ملتقى القارتين الأوروبية والآسيوية في سهوب منطقة بحر قزوين.

ويقترح اتحاد السياحة الروسي "روس توريزم" على زواره إجراء اختبار تفاعلي من أجل تحديد المسار الأنسب للسفر للسياحة في روسيا.

وانطلقت الأربعاء في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.

وينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة من 15 و18 يونيو الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: RT