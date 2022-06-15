مصر.. شركة إماراتية تدرس الاستحواذ على شركة مصرية منذ عهد عبد الناصر

تدرس شركة الدار العقارية الإماراتية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير التي بنيت عام 1959 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

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وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، إن المناقشات في مراحل مبكرة ولم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وأضافت بلومبرغ: "تمتلك الحكومة المصرية حصة بنسبة 15% في شركة مدينة نصر، وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الدار أبدت اهتمامًا بالمطور العقاري، لكن لا يوجد عرض".

وأعلنت شركة مدينة نصر في بيان، يوم الثلاثاء، للبورصة المصرية، أنها لم تتلق أي عروض مناقصة، ورفض صلاح قطامش، عضو مجلس الإدارة الإدلاء بأي تعليقات، وكذلك رفضت شركة الدار الإماراتية التعليق على تلك الأنباء.

وفي وقت سابق، اشترت الدار حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار أو سوديك العام الماضي، وقدمت الشركة في 2018 عرض مناقصة لما لا يقل عن 51% من مدينة نصر، إلا أن الصفقة لم تتم، وكان من شأن الأمر أن يؤدي لإنشاء أكبر مطور عقاري في مصر.

تتطلع شركة الدار، التي تعمل بشكل أساسي في أبو ظبي، إلى التوسع في الخارج حيث تواجه آفاق نمو محدودة في سوقها المحلية، ويسعى المطور العقاري إلى توظيف 5.6 مليار درهم 1.5 مليار دولار، في عمليات استحواذ هذا العام،

وتسعى الشركة لزيادة ممتلكاتها من العقارات، ومن شأن الصفقة أن تمنحها حق الوصول عدد ضخم من الأراضي في شرق القاهرة من أجل تطويره وسط سوق غير مخدوم بالكامل.

المصدر: بلومبرغ