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إعادة فتح المجال الجوي السويسري بعد توقف دام لساعات

مال وأعمال

إعادة فتح المجال الجوي السويسري بعد توقف دام لساعات
Legion-Media
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أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية "إعادة فتح" المجال الجوي بعد أن توقفت الرحلات الجوية بالكامل بسبب عطل معلوماتي استمر لساعات.

وأوضحت المجموعة في تغريدة "تم حل المشكلة الفنية في سكايغايد ورفع إغلاق المجال الجوي في الساعة 08:30 (06:30 ت غ) أعيد فتح المجال الجوي السويسري واستؤنفت الرحلات الجوية فوق سويسرا وفي مطاري جنيف وزوريخ كذلك"، بدون تحديد سبب العطل.

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وكانت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد"  قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء في بيان إغلاق المجال الجوي السويسري "حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزوريخ.

المصدر: أ ف ب

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