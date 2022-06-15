وزير الاقتصاد الفلسطيني يبحث عقد لجنة حكومية روسية فلسطينية في منتدى بطرسبورغ

قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، إن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد أوسيلي سيناقش عقد لجنة حكومية روسية فلسطينية في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2022.

وقال نوفل في تصريح صحفي إن "الوفد الفلسطيني في المنتدى سيرأسه وزير الاقتصاد خالد أوسيلي"، مضيفا أن الوزير سيأتي مساء الأربعاء كما سيشارك السفير نفسه في المنتدى.

وأضاف السفير في إشارة إلى موضوع مباحثات الوزير في إطار المنتدى: "سننظر في قضية عقد لجنة مشتركة بين الدولتين".

وستعقد النسخة الخامسة والعشرون لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 15 إلى 18 يونيو.

المصدر: سبوتنيك