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سويسرا تغلق مجالها الجوي "حتى إشعار آخر"

مال وأعمال

سويسرا تغلق مجالها الجوي
Legion-Media
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أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" في بيان إغلاق المجال الجوي السويسري "حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزوريخ.

وقال البيان اليوم الأربعاء:" إن عطلا تقنيا حدث في سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية".

المصدر: أ ف ب

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