سويسرا تغلق مجالها الجوي "حتى إشعار آخر"

أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" في بيان إغلاق المجال الجوي السويسري "حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزوريخ.

وقال البيان اليوم الأربعاء:" إن عطلا تقنيا حدث في سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية".

Technical malfunction at Skyguide – Swiss airspace closed until further notice https://t.co/xji4N6aHKs — Skyguide (@skyguide) June 15, 2022

المصدر: أ ف ب