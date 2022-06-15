سويسرا تغلق مجالها الجوي "حتى إشعار آخر"
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8eu
أعلنت خدمة المراقبة الجوية "سكايغايد" في بيان إغلاق المجال الجوي السويسري "حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزوريخ.
وقال البيان اليوم الأربعاء:" إن عطلا تقنيا حدث في سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية".
Technical malfunction at Skyguide – Swiss airspace closed until further notice https://t.co/xji4N6aHKs— Skyguide (@skyguide) June 15, 2022
المصدر: أ ف ب