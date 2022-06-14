 
مباشر

السويد.. تضخم قياسي في 30 عاما

مال وأعمال

السويد.. تضخم قياسي في 30 عاما
Globallookpress Daniel Reinhardt/dpa
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t86v

سجلت السويد أعلى معدل تضخم منذ عام 1991، بلغ زهاء 7.2%، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاء بالمملكة اليوم الثلاثاء، 14 يونيو 2022.

إقرأ المزيد
تسارع التضخم السنوي في ألمانيا في مايو إلى أقصى حد له منذ شتاء 1974
تسارع التضخم السنوي في ألمانيا في مايو إلى أقصى حد له منذ شتاء 1974

ووفقا لهذه البيانات، فقد ارتفع التضخم منذ أبريل 2022 بنسبة 1% دفعة واحدة، حيث أثر ارتفاع الأسعار في المقام الأول على الكهرباء والوقود والأغذية وسلع الصناعات الخفيفة في ظل هذه الظروف. ويعزو الخبراء هذه الحقيقة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وقد تم تسجيل معدلات تضخم سنوية قياسية بلغت 7.4% في الدنمارك، بينما كان السبب الرئيسي لذلك هو رفض الدنمارك شراء الغاز الروسي مقابل الروبل، ما أدى إلى زيادة تكلفة الكهرباء والوقود والمواد الغذائية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا