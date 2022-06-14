السويد.. تضخم قياسي في 30 عاما

سجلت السويد أعلى معدل تضخم منذ عام 1991، بلغ زهاء 7.2%، وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاء بالمملكة اليوم الثلاثاء، 14 يونيو 2022.

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ووفقا لهذه البيانات، فقد ارتفع التضخم منذ أبريل 2022 بنسبة 1% دفعة واحدة، حيث أثر ارتفاع الأسعار في المقام الأول على الكهرباء والوقود والأغذية وسلع الصناعات الخفيفة في ظل هذه الظروف. ويعزو الخبراء هذه الحقيقة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وقد تم تسجيل معدلات تضخم سنوية قياسية بلغت 7.4% في الدنمارك، بينما كان السبب الرئيسي لذلك هو رفض الدنمارك شراء الغاز الروسي مقابل الروبل، ما أدى إلى زيادة تكلفة الكهرباء والوقود والمواد الغذائية.

المصدر: تاس