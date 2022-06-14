 
مباشر

وفد من غرفة التجارة والصناعة الأفغانية يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي SPIEF

مال وأعمال

وفد من غرفة التجارة والصناعة الأفغانية يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي SPIEF
https://forumspb.com/
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t862

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان، مدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، عن مشاركة وفد من غرفة التجارة والصناعة الأفغانية في منتدى SPIEF.

إقرأ المزيد
المكسيك تصدر قرارا تاريخيا بشأن عروض مصارعة الثيران
المكسيك تصدر قرارا تاريخيا بشأن عروض مصارعة الثيران

وكان مصدر دبلوماسي قد قال لوكالة "تاس" الروسية من قبل إن القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو، جمال ناصر غاروال، المعين من قبل حكومة حركة طالبان (المحظورة رسميا في روسيا بموجب قرار من المحكمة العليا في 2003، والمعترف بها كمنظمة إرهابية)، سيشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في مدينة بطرسبورغ في الفترة من 15-18 يونيو الجاري.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا