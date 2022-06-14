وفد من غرفة التجارة والصناعة الأفغانية يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي SPIEF

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص لأفغانستان، مدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، عن مشاركة وفد من غرفة التجارة والصناعة الأفغانية في منتدى SPIEF.

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وكان مصدر دبلوماسي قد قال لوكالة "تاس" الروسية من قبل إن القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو، جمال ناصر غاروال، المعين من قبل حكومة حركة طالبان (المحظورة رسميا في روسيا بموجب قرار من المحكمة العليا في 2003، والمعترف بها كمنظمة إرهابية)، سيشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في مدينة بطرسبورغ في الفترة من 15-18 يونيو الجاري.

المصدر: تاس