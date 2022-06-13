أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن تدفقات النفط الخام الروسي المنقولة بحرا، تتخذ نمطا جديدا مع سعي موسكو للتعامل مع العقوبات الأوروبية الوشيكة على صادراتها.

وقالت إن الهند انتقلت من كونها مشتر غير مهم للخام الروسي إلى ثاني أكبر وجهة للشحن، بعد الصين، مشيرة إلى أنه مع بروز الصين باعتبارها السوق الوحيد للخام المشحون من الموانئ على ساحل المحيط الهادئ لروسيا، أصبحت الهند بسرعة أكبر مشتر للبراميل المحملة في الموانئ على شواطئها الغربية.

وأفادت بأن المشترين الآسيويين، الذين تهيمن عليهم الصين والهند، يأخذون الآن ما يقرب من نصف إجمالي النفط الخام المشحون من موانئ البلاد، مع تدفق مستمر من الناقلات حول أوروبا وعبر قناة السويس من بحر البلطيق والقطب الشمالي، مما يجعل تدفقات النفط الخام الروسي إلى آسيا تقترب من مستويات غير مسبوقة.

المصدر: "بلومبيرغ"