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"غازكو" السعودية تتلقى خطابا من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع الغاز

مال وأعمال

Sputnik
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أعلنت شركة "الغاز والتصنيع الأهلية" في السعودية "غازكو"، تلقيها خطابا من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول المسال اعتبارا من السبت الماضي 11 يونيو 2022.

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وأوضحت "غازكو" أن "التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة القادمة".

وكانت "غازكو"  في وقت سابق قد أكدت التزامها بالأسعار الجديدة المعلنة من قبل شركة "أرامكو".

وكشف حساب العناية بالعملاء التابع لـ "غازكو" أن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز الجديد 18.85 ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، ستتم مراجعتها بشكل سنوي في المملكة، وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

المصدر: RT + صحيفة "المدينة"

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