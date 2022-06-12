وزير المالية المصري: 3 مليارات دولار أعباء إضافية بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن ارتفاع أسعار القمح لأعلى مستوياتها على الإطلاق مع الضغط الحالي على العملة المحلية، سيكلف الدولة المصرية 3 مليارات دولار أعباء إضافية.

وأوضح محمد معيط في لقاء مع CNBC عربية أن هذه التكلفة تتوزع ما بين 1.5 مليار دولار كأعباء على الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، و1.5 مليار دولار كأعباء على القطاع الخاص.

وذكر معيط أن بقاء سعر برميل النفط عند 122 دولار، سيكلف الموازنة 7.2 مليار دولار.

وتطرق معيط إلى الحديث عن ملامح البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، حيث أشار إلى أن البرنامج يتضمن إصلاحات هيكلية تشمل تعزيز تنافسية مناخ الاستثمار، وجذب مستثمرين جدد.

المصدر: شبكة "CNBC" عربية