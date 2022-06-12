بينها دول عربية.. كيف توزعت صادرات وواردات إيران من وإلى إفريقيا؟

كشف المتحدث باسم مصلحة الجمارك في إيران، روح الله لطيفي، أن صادرات البلاد للقارة الإفريقية بلغت 1.2 مليار دولار خلال العام الإيراني الماضي.

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وفي تصريحات له، أوضح روح الله لطيفي قائلا: "صادرات إيران للدول الإفريقية بلغت 1.2 مليار دولار في العام الماضي (العام الإيراني الماضي انتهى في مارس)، وكانت الى 50 دولة من دول القارة البالغة عددها 55 دولة ،وهو عدد جيد، إلا أن حجم الصادرات ليس مناسبا، اذ شكل 2.5%فقط من أجمالي صادرات البلاد للخارج".

وأكمل لطيفي: "إن زنة صادرات البلاد للدول الإفريقية بلغت في العام الماضي 2 مليون و526 ألفا و399 طنا، بقيمة مليار و199 مليونا و442 ألف دولار"، مشيرا إلى أن الدول العشرة الأولى جاءت حسب الترتيب كالآتي: "

- غانا: 353 مليون دولار.

- جنوب إفريقيا: 254 مليون دولار.

- نيجيريا: 125 مليون دولار.

- موزمبيق: 98 مليون دولار.

- كينيا: 77 مليون دولار.

- السودان: 73 مليون دولار.

- الجزائر: 67 مليون دولار.

- تنزانيا: 55 مليون دولار.

- الصومال: 29 مليون دولار.

- ساحل العاج: 15 مليون دولار.

ومن ثم إثيوبيا وليبيا ومصر والمغرب وجيبوتي ومدغشقر والسنغال وأوغندا".

وكشف المتحدث باسم مصلحة الجمارك في إيران عن الواردات من الدول الإفريقية، مشيرا إلى أنها جاءت كالآتي: "كانت لنا في العام الماضي واردات من 18 دولة إفريقية فقط بزنة 65 ألفا و228 طنا وبقيمة 60 مليونا و370 ألف دولار".

وأوضح أن ترتيبها جاء كالآتي: "

- تنزانيا: 14 مليونا و 656 ألف دولار.

- غانا: 7 ملايين و473 ـلف دولار.

- إثيوبيا: 7 ملايين و256 ألف دولار.

- جنوب إفريقيا: 6 ملايين و445 الف دولار.

- كينيا: 6 ملايين و303 آلاف دولار.

- جزر سيشيل: 4 ملايين دولار.

- زيمبابوي: 3 ملايين و851 ألف دولار .

- سوازيلند: 3 ملايين و711 ألف دولار.

- مصر 3 ملايين و578 ألف دولار".

المصدر: "إيرنا"