إطلاق شريان مواصلات جديد بين روسيا والصين

انطلقت حركة الشحن اليوم عبر جسر السيارات الدولي بين روسيا والصين، الممتد عبر نهر أمور، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الجمعة.

ويربط الجسر مدينة بلاغوفيشينسك الروسية بمدنية خيخيه Heihe في الصين. وبدأ بناء الجسر في العام 2016، وتم تنفيذ أعمال البناء من ضفتي النهر في آن واحد، أي من الجانبين الروسي والصيني.

وكان من المقرر تشيد الجسر في نوفمبر 2020، لكن الإطلاق تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأقيمت مراسم الافتتاح اليوم (10 يونيو الجاري) بواسطة تقنية الفيديو بين استوديوهات في موسكو وفلاديفوستوك وبكين كذلك في مواقع في بلاغوفيشتشينسك وخيخيه.

وحضر مراسم الافتتاح مسؤولون من روسيا والصين، ومنهم نائب رئيس الوزراء ومبعوث الرئيس الروسي المفوض إلى الشرق الأقصى يوري تروتنيف ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا.

وتم استثمار 19 مليار روبل في بناء الجسر، 14 مليار من قبل الجانب الروسي. الجسر مؤلف من حارتين. يبلغ طوله 1080 مترا ويبلغ عرض الطريق الإجمالي 11 مترا.

يشار إلى أن 630 شاحنة و 164 حافلة و 68 سيارة ستتمكن من المرور عبر الجسر يوميا.

المصدر: نوفوستي