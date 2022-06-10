صحيفة يابانية: زيادة مشتريات الصين والهند من النفط الروسي تضعف فعالية العقوبات ضد روسيا

قالت صحيفة "نيكي" اليابانية أن المستوردين الصينيين واليابانيين ضاعفوا من حجم مشتريات النفط من الاتحاد الروسي، ما يؤدي إلى انخفاض في فعالية العقوبات ضد روسيا.

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وذكرت الصحيفة في مقال بهذا الشأن أن جمهورية الصين الشعبية اشترت 800 ألف برميل يوميا من النفط الروسي في مايو يتم تسليمه عن طريق البحر، وارتفع المؤشر ذي الصلة بنسبة 40٪ مقارنة بشهر يناير.

وبدوره، بلغ مستوى مشتريات الهند من هذا المورد في مايو 700 ألف برميل يوميا، على الرغم من أنه لم يتم استيراد مثل هذه الشحنات في يناير.

وكما ترصد صحيفة "نيكي"، فإن الولايات المتحدة وأوروبا تدعو الصين والهند إلى لامتناع عن شراء النفط الروسي ولكن الموارد الروسية بأسعار منخفضة "تؤمن لهما تفوقا اقتصاديا كبيرا على خلفية الزيادة العالمية في أسعار الطاقة".

المصدر: تاس