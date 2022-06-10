 
مباشر

القنصل العام الروسي في كراتشي: روسيا مستعدة لتزويد باكستان بالنفط بأسعار مخفضة

مال وأعمال

القنصل العام الروسي في كراتشي: روسيا مستعدة لتزويد باكستان بالنفط بأسعار مخفضة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7g0

أعلن القنصل العام الروسي في كراتشي أندري فيدوروف، أن روسيا مستعدة لتزويد باكستان بالنفط بتكلفة منخفضة إذا تم إرسال طلب رسمي من إسلام آباد.  

إقرأ المزيد
السفير الباكستاني لدى موسكو: إسلام آباد تتمسك بمشروع
السفير الباكستاني لدى موسكو: إسلام آباد تتمسك بمشروع "السيل الباكستاني"

ونقلت قناة تلفزيون "دنيا نيوز" عن الدبلوماسي الروسي قوله بهذا الشأن إن "روسيا مهتمة بتوريد النفط الرخيص إلى الدول الصديقة، بما في ذلك باكستان.. واذا اتصلت بنا حكومة باكستان، فسنزودها بالنفط الرخيص".

ولفت القنصل العام الروسي في مدينة كراتشي إلى أن الحصول على النفط الروسي جرت مناقشته خلال زيارة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان إلى موسكو إلا انه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن.

ونقل الدبلوماسي الروسي عن وزير المالية والإيرادات في باكستان مفتاح إسماعيل، إشارته إلى أن العقبة الرئيسة أمام إمدادات النفط هي "العقوبات غير العادلة" التي فرضها الغرب ضد روسيا، مضيفا أن العلاقات بين موسكو وإسلام آباد على الرغم من الضغوطات الخارجية، لا تزال في "مستوى جيد جدا".

وكان وزير المالية والإيرادات الباكستاني، مفتاح إسماعيل قد صرح الأسبوع الماضي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بأن إسلام آباد عند استلام العرض ذي الصلة وعدم وجود عقوبات ثانوية، على استعداد للنظر في عملية شراء النفط الروسي بأسعار منخفضة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا