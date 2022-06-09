 
مباشر

واشنطن تعترف بتأثير عقوباتها ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي

مال وأعمال

واشنطن تعترف بتأثير عقوباتها ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
Legion-Media MediaPunch
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7eg

اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بتأثير العقوبات الأمريكية ضد روسيا على ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة وأسعار البنزين.

وقالت يلين خلال ندوة، نظمتها صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الخميس، تعليقا على أسباب التضخم في الولايات المتحدة، إن "الحظر على تأمين النفط الروسي قد يكون له تأثير".

إقرأ المزيد
وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن مهتمة بالحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية
وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن مهتمة بالحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية

وأشارت إلى أن الأسعار كانت ترتفع حتى قبل بدء الأحداث في أوكرانيا، حيث كان هناك تأثير للتعافي الاقتصادي بعد وباء فيروس كورونا.

وأكدتيلين أن العقوبات ضد روسيا ستبقى قائمة، مشيرة إلى أن "عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كان لها تأثر كبير على روسيا، وهي ستبقى".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن حظر استيراد النفط ومشتقاته من روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتشهد الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة أكبر نسبة التضخم منذ 40 عاما، وأسعارا قياسية للبنزين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا