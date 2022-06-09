واشنطن تعترف بتأثير عقوباتها ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي

اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بتأثير العقوبات الأمريكية ضد روسيا على ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة وأسعار البنزين.

وقالت يلين خلال ندوة، نظمتها صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الخميس، تعليقا على أسباب التضخم في الولايات المتحدة، إن "الحظر على تأمين النفط الروسي قد يكون له تأثير".

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وأشارت إلى أن الأسعار كانت ترتفع حتى قبل بدء الأحداث في أوكرانيا، حيث كان هناك تأثير للتعافي الاقتصادي بعد وباء فيروس كورونا.

وأكدتيلين أن العقوبات ضد روسيا ستبقى قائمة، مشيرة إلى أن "عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كان لها تأثر كبير على روسيا، وهي ستبقى".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن حظر استيراد النفط ومشتقاته من روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتشهد الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة أكبر نسبة التضخم منذ 40 عاما، وأسعارا قياسية للبنزين.

المصدر: تاس