صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعات النمو العالمي

قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يتم خفض توقعات النمو العالمي لهذا العام بسبب مجموعة من العوامل بينها الأزمة الأوكرانية، وارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، قال خلال مؤتمر صحافي "يمكننا أن نتوقع منطقيا أن يتم خفض توقعات النمو لعام 2022 مقارنة بما توقعناه" في أبريل الماضي.

وسبق أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.6 في المئة.

المصدر: "أ ف ب"