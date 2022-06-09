صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعات النمو العالمي
Globallookpress Liu Jie
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7ce
قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يتم خفض توقعات النمو العالمي لهذا العام بسبب مجموعة من العوامل بينها الأزمة الأوكرانية، وارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، قال خلال مؤتمر صحافي "يمكننا أن نتوقع منطقيا أن يتم خفض توقعات النمو لعام 2022 مقارنة بما توقعناه" في أبريل الماضي.
وسبق أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.6 في المئة.
المصدر: "أ ف ب"