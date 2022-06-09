هل تصبح مصر محطة لنقل الحبوب الروسية للدول الأخرى؟

قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة نورهان الشيخ، إن مصر يمكن أن تصبح مركزا لنقل الحبوب الروسية إلى الدول الأفريقية وسط أزمة الغذاء في المنطقة، لكن هذا سيتطلب رفع العقوبات.

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وقالت خلال مناقشة في نادي فالداي إن روسيا هي أهم مورد في سوق الحبوب ولا يمكن لأي دولة أخرى أن تحل محلها.

وأوضحت أن روسيا مورد مهم للغاية ومهم للغاية للحبوب، ولا يمكن لأحد أن يحل محل روسيا، وفي مصر حاولنا التعاون مع الإمارات والأردن، لكننا لم نتمكن من سد احتياجاتنا من الحبوب.

وأشارت إلى أنه لا يمكن لأحد أن يحل محل الإمدادات من روسيا، موضحة: "أعتقد أنه من المهم للغاية الاستجابة لمطالب روسيا ورفع العقوبات ، فهذا ضروري لمنع حدوث أزمة غذائية".

المصدر: نوفوستي