ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية

أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، أن احتياطيات روسيا الدولية زادت خلال أسبوع بواقع 1.7 مليار دولار أو بنسبة 0.3%.

وأشارت البيانات إلى أن الاحتياطيات التي تشمل ذهبا ونقدا أجنبيا بلغت في 3 يونيو الجاري مستوى 591.3 مليار دولار. وللمقارنة كانت الاحتياطيات في 27 مايو الماضي مستوى 589.6 مليار دولار.

وخلال العام الماضي صعدت الاحتياطيات بنسبة 7.5% وبلغت بحلول العام الجاري 598.8 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

وفي وقت سابق، لفت المركزي الروسي إلى أنه تم تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا نتيجة للعقوبات الغربية.

المصدر: نوفوستي