 
مباشر

ارتفاع معدل التضخم في مصر بشكل كبير

مال وأعمال

ارتفاع معدل التضخم في مصر بشكل كبير
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t7aw

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مايو الماضى، ليصل إلى 15.3%، مقابل 14.9% فى أبريل السابق.

إقرأ المزيد
خبراء مصريون يكشفون لـRT عن طفرة عقارية كبيرة في مصر لم تحدث من قبل وعلاقتها بروسيا
خبراء مصريون يكشفون لـRT عن طفرة عقارية كبيرة في مصر لم تحدث من قبل وعلاقتها بروسيا

ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، ارتفع معدل التضخم الشهرى أيضا بنسبة 0.9%.

وكان معدل التضخم السنوي قد سجل في نفس الشهر من العام السابق نحو 4.9%.

وعلى المستوى الشهري، ارجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (10.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (6.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (5.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (26.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.2%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.4%).

أما على المستوى السنوي، فقد ارتفع التضخم نتيجة صعود أسعار قسم الطعام والمشروبات (27.9%).

المصدر: الشروق

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا