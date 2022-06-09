ارتفاع معدل التضخم في مصر بشكل كبير

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مايو الماضى، ليصل إلى 15.3%، مقابل 14.9% فى أبريل السابق.

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ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم، ارتفع معدل التضخم الشهرى أيضا بنسبة 0.9%.

وكان معدل التضخم السنوي قد سجل في نفس الشهر من العام السابق نحو 4.9%.

وعلى المستوى الشهري، ارجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (10.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (6.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (5.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (26.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.2%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.4%).

أما على المستوى السنوي، فقد ارتفع التضخم نتيجة صعود أسعار قسم الطعام والمشروبات (27.9%).

المصدر: الشروق