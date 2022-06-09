الرئيس الأسد لـRT: الولايات المتحدة تستخدم ورقة لسرقة موارد العالم

انتقد الرئيس السوري بشار الأسد استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة للضغط على الدول الأخرى، مشددا على أن واشنطن بواسطة الدولار تسرق العالم ولا تبتزه.

وفي مقابلة خاصة لـRT، قال الرئيس الأسد ردا على سؤال حول استخدام الولايات المتحدة الدولار كأداة ابتزاز: "موضوع الدولار هو ليس ابتزازا، وإنما سرقة، لأن التعهد الأمريكي كان بعد الحرب العالمية أن يكون هذا الدولار يعبر عن رصيد من الذهب، وفي بداية السبعينيات أيام نيكسون، قررت الولايات المتحدة أن تفصل الدولار عن الذهب، وبالتالي أصبح عبارة عن ورقة ليس لها قيمة، ولكن تتمكن الولايات المتحدة من شراء كل ما تريد من كل العالم بورقة من دون قيمة، هذا سرقة، وهذه السرقة تنطبق على كل العالم".

واعتبر الرئيس الأسد أن العملة الأمريكية باتت وسيلة للحصار والضغط على شعوب ودول العالم، حيث قال: "نعم، هو وسيلة للحصار، طالما أن الدولار هو عملة عالمية، وطالما أن هذا الدولار يمر عبر البنوك الأمريكية أو ما يسمى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي فأنت تحت سلطة هذا الدولار، وبالتالي كل مستقبلك كدولة، كبلد، كشعب، كمجتمع، كاقتصاد، هو تحت رحمة أمريكا، طبعا هو جزء من الحصار بكل تأكيد، ومن دون هذا الدولار أمريكا لن تكون دولة عظمى بأي حال من الأحوال".

كذلك أشار الأسد إلى تداعيات رفع سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة على الدول الأضعف اقتصاديا، مشددا على أن عملات دول العالم تتراجع مع اتجاه الولايات المتحدة نحو رفع سعر الفائدة الأمر الذي يؤثر على الدول الأضعف اقتصاديا.

وفيما يتعلق بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا وسوريا، أكد أن القيود تفرض كمحاولة لفرض الهيمنة.

وقال الرئيس الأسد بهذا الصدد: "طبعا العقلية واحدة لأن العقلية هي عقلية هيمنة، وعقلية استعمار، وعقلية غرور. هم يعتقدون كما كان الوضع ربما منذ عدة عقود بأن الغرب يمتلك كل ما يحتاجه العالم، اليوم الوضع تغير بالنسبة لروسيا، بالنسبة للصين، وبالنسبة لكثير من الدول الأخرى الصاعدة، نحن محاصرون ولكن كثيرا من الحاجيات الأساسية لا نأتي بها من الدول الغربية، قطعنا علاقتنا بها، العقلية نفسها، والفشل سيكون نفسه، لأن أي دولة تستطيع أن تؤمن المتطلبات الأساسية للعيش وللنمو بغض النظر عن السماح الأمريكي".

المصدر: RT