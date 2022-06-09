مسؤول: الشركات الروسية ستحل محل الصيادين اليابانيين قرب جزر الكوريل

أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأقصى الروسي، يوري تروتنيف، أن الشركات الروسية ستحل بسرعة محل الصيادين اليابانيين بعد خروجهم من المياه المحيطة بجزر الكوريل.

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وقال تروتنيف في جلسة قمة الشرق الأقصى الإعلامية، اليوم الخميس: "لدينا نقص معين في تلك المناطق حيث يمكن صيد الأسماك وفواكه البحر بشكل فعال. لذلك هناك منافسة وأنا متأكد من أن شركات الصيد الروسية الخاصة بنا ستأتي إلى هذا المكان".

وأضاف أن سبب هذا النقص يعود بما في ذلك إلى برنامج "الحصص مقابل الاستثمارات". وفي إطاره تخصص روسيا حصصا لصيد الأسماك للشركات الأجنبية مقابل بناء سفن لصيد الأسماك ومصانع لمعالجة الأسماك.

وأوضح: "نرى ما يحدث الآن: بعض الشركات تبيع، وتتخلى عن مجال نشاطها، ولكن بعد ذلك لم يحدث شيء سيء. ثم تأتي الشركات الروسية وتواصل العمل. الأصول الثابتة والودائع المعدنية - لن يتم سحبها من روسيا. والوضع بشأن جزر الكوريل مع الصيد - لن يأخذوا (الأسماك) إلى أي مكان".

المصدر: تاس