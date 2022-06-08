وزير الطاقة الإماراتي: رفع أسعار الوقود والكهرباء ضروري لإصلاح قطاع الطاقة

قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، إن رفع أسعار الوقود والكهرباء ضروري للإصلاحات في قطاع الطاقة، لافتا إلى تحديات أزمة الطاقة العالمية.

وقال المزروعي، في رده على أسئلة الصحفيين على هامش مؤتمر "حوار الطاقة المستقبلي" الذي عُقد في منطقة البحر الميت بالأردن، إن الإصلاحات في قطاع الطاقة ضرورية، في ما يخص رفع أسعار الوقود وإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية في بعض الأحيان، لأن السلع المدعومة بسعر متدن يساء استخدامها.

وأوضح أن التحديات أمام الدول حاليا كبيرة بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن "المنطقة العربية تتمتع بإمكانات طاقة متجددة كبيرة، وتجربة الأردن في هذا المجال تتكامل مع تجربة بلاده في هذا الخصوص وباقي الدول العربية".

وأكد أهمية دور شركات القطاع الخاص في عمل المشاريع، معتبرا أنها الأقدر على ذلك بعد طرحها للتنافس من قبل الحكومات.

وقال إن المطلوب من هذه الشركات أن تقدم أفضل الخيارات وأن تكون قادرة على التحول مستقبلا إلى الهيدروجين الأخضر باعتباره طاقة المستقبل، معتبرا أن ما يعيق ذلك استخدام الهيدروجين الأخضر حاليا هو ارتفاع أسعاره، إلا إنها قد تصبح رخيصة مستقبلا مقارنة بأسعار الغاز، وبالإمكان الاستفادة مستقبلا من الدعم الذي تقدمه أوربا لهذا النوع من الطاقة.

المصدر: CNN