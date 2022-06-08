"فاينانشيال تايمز": خزائن الاتحاد الأوروبي "مستنزفة" بسبب المساعدات لأوكرانيا

ذكرت "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن مسؤول أوروبي، أن بروكسل سيتعين عليها مراجعة ميزانية السبع سنوات قبل الموعد المخطط له، إذ تسببت الأزمة الأوكرانية في استنزاف خزينة الاتحاد الأوروبي.

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وجاء ذلك بحسب ما نقلته الصحيفة البريطانية عن المفوض الأوروبي يوهانس هان، وقالت "فاينانشيال تايمز"، إن "السرعة التي يحرق بها الاتحاد الأوروبي الاحتياطيات لتغطية نفقات كييف أمر مثير للقلق".

ووفقا للمفوضية الأوروبية فإنه منذ نهاية فبراير الماضي تم تخصيص أكثر من أربعة مليارات يورو لدعم الاقتصاد وجهاز الدولة في أوكرانيا، وكذلك لأغراض إنسانية.

واقترحت المفوضية الأوروبية ميزانية قدرها 185.6 مليار يورو للعام التالي، مع احتمال زيادتها في الخريف القادم وذلك حسب احتياجات كييف.

وفي ظل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لحماية دونباس، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي، تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على موسكو وتزويد أوكرانيا بعدد كبير من الأسلحة.

وأعلنت العديد من الدول الغربية عن تجميد أصول روسية وزادت الدعوات للتخلي عن مصادر الطاقة من روسيا، وكل هذا تحول بالفعل إلى مشاكل اقتصادية للولايات المتحدة وحلفائها في "الناتو"، إذ أدى ذلك إلى زيادة حادة في أسعار الوقود والغذاء.

المصدر: نوفوستي