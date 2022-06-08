لبنان يطرح مناقصة دولية لتشييد صالة جديدة بمطار بيروت الدولي

قال وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، إنه من المقرر طرح مناقصة دولية لبناء صالة جديدة في مطار بيروت الدولي، على أمل استيعاب الزيادة في عدد الزوار.

وقال حمية للصحفيين في المطار إنه يجري الإعداد لمناقصة لمشروع بقيمة 70 مليون دولار لبناء صالة وصول ثانية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مبينا أن المبنى رقم 2 سيكون للرحلات الجوية المستأجرة ومنخفضة التكلفة، وكذلك الرحلات التي تقل الحجاج المسلمين.

كما أوضح حمية أن المشروع سوف يتم تنفيذه عن طريق القطاع الخاص وسيخلق مئات الوظائف في وقت يشهد فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.

وقال وزير السياحة وليد نصار، إن لبنان سوف يستقبل ما بين عشرة آلاف و12 ألف مسافر يوميا، أو حوالي مليون مسافر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث من المتوقع أن يزور البلاد مئات الآلاف من المغتربين والسياح اللبنانيين خلال موسم الصيف.

ويتعامل المطار حاليا مع ثمانية ملايين مسافر سنويا، ومن المخطط الوصول بالعدد إلى 20 مليون مسافر في عام 2030، بحسب الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية اللبنانية (شركة طيران الشرق الأوسط).

المصدر: AP