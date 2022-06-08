سلسلة متاجر مستحضرات تجميل فرنسية تستأنف عملها في روسيا

استأنفت متاجر سلسلة مستحضرات التجميل الفرنسية "لوكسيتان" عملها في روسيا، وذلك بعد أن غيرت اسمها، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".

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وأشارت الوكالة إلى أن استئناف الأنشطة تم بعد أن تم تغير اسم السلسلة من "لوكسيتان" بالأحرف الإنجليزية L'Occitane (أحرف إنجليزية) إلى "لوكسيتان" بالأحرف الروسية Л'Окситан (أحرف روسية).

وقال الدعم الفني للشركة، إن جميع متاجر الشبكة قد فتحت بالفعل، وتم التأكيد على أن مجموعة المنتجات لا تزال كما هي، وأن المنتجات الجديدة ستواصل الوصول إلى رفوف السلسلة.

وأشار عاملو الشركة إلى أن تغيير الاسم يرجع إلى حقيقة أن "لوكسيتان" هي الآن كيان قانوني منفصل.

وعلى صعيد متصل، أفادت وسائل إعلام، بأن سلسلة الملابس الإسبانية "إنديتيكس"، التي تمتلك علامات تجارية مثل "زارا" و"بيرشكا"، ستفتح بعض متاجرها في روسيا في يونيو الجاري.

وكانت شركتا "إنديتكس" و"لوكسيتان" قد أعلنتا في وقت سابق إلى جانب شركات غربية أخرى تعليق الأنشطة أو الانسحاب من روسيا على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

من جهتها شددت موسكو على أن الفراغ في السوق الروسية الذي شكله قرار الشركات الغربية لن يطول، وأشارت إلى أن شركات أخرى، بما في ذلك الشركات الوطنية، ستقوم بالاستحواذ على هذه الحصة من السوق.

المصدر: نوفوستي