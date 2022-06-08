ارتفاع أسعار النفط في ظل توقعات قوية

تشهد أسعار النفط الأربعاء، ارتفاعا حيث تم تداول برميل النفط من مزيج "برنت" فوق مستوى 121 دولارا، وذلك في ظل توقعات بزيادة الطلب على الذهب الأسود مع زيادة الإقبال على البنزين.

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وبحلول الساعة 13:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.17% إلى 120.81 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للمزيج العالمي "برنت" بنسبة 1.07% إلى 121.86 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وجاء الصعود في ظل توقعات بقوة الطلب في موسم القيادة القادم في الولايات المتحدة الأمر الذي سيزيد من الطلب على الذهب الأسود.

وأمس رفع بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" توقعاته لأسعار الذهب الأسود للربع الثالث 2022، وزاد توقعاته لخام "برنت" إلى 140 دولارا للبرميل، وللخام الأمريكي إلى 137 دولارا للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ