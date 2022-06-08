محادثات لزيادة عدد الرحلات الجوية بين روسيا ومصر

كشف اتحاد السياحة الروسي "روس توريزم" عن محادثات جرت مع الجانب المصري لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، واستخدام البطاقة المصرفية الروسية "مير" في المنتجعات المصرية.

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وقالت رئيسة الاتحاد زارينا دوجوزوفا، في منشور في قناتها بتطبيق "تلغرام"، إنها أجرت محادثات أمس بهذا الشأن عبر تقنية الفيديو مع وزير السياحة المصري خالد العناني.

وأشارت المسؤولة إلى أن مصر تعتبر واحدة من أكثر الوجهات السياحية المفضلة للروس لقضاء عطلتهم، وقالت في غضون 4 أشهر من العام الماضي منذ استئناف الحركة الجوية، وصل تدفق السياح من روسيا إلى مصر إلى ما يقرب من مليون.

ووفقا لدوجوزوفا، فقد تمت مناقشة المسائل التي يجب تسويتها مع بداية موسم السياح في الخريف، حيث تم بحث زيادة في عدد الرحلات وإمكانية الدفع بواسطة بطاقة "مير" في المنتجعات المصرية.

المصدر: إنترفاكس