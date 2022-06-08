كوريا الجنوبية والإمارات تبحثان تعزيز التعاون في التكنولوجيا الصناعية وسلسلة توريدات الطاقة

أعلنت سيئول أن وزير الصناعة والتجارة والطاقة في كوريا الجنوبية بحث اليوم الأربعاء مع نظيره الإماراتي سبل تعزيز التعاون في التكنولوجيا الصناعية وسلسلة إمدادات الطاقة.

وقالت الوزارة الكورية الجنوبية إن الوزير لي تشانغ-يانغ وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اتفقا على "توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل صناعات جديدة مثل التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني والتكنولوجيا الحيوية، على أساس التنفيذ الناجح للمشاريع التعاونية الرئيسية مثل محطة براكة للطاقة النووية وتطوير حقول النفط وبناء البنية التحتية للطاقة في الإمارات".

إقرأ المزيد

وحسب وكالة "يونهاب"، فقد طلب الجانب الإماراتي اهتمام ومشاركة الشركات الكورية الجنوبية في الصناعات والتكنولوجيا المتقدمة مثل التحول الرقمي وحماية المعلومات الشخصية والتكنولوجيا الحيوية.

كما اتفق الجانبان على استكشاف مشاريع تعاونية محددة وعقد "الاجتماع الوزاري الاستراتيجي" في نهاية هذا العام من خلال تشغيل 7 أقسام فرعية للتعاون وفقا لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال التكنولوجيا الصناعية التي توصلت إليها كوريا الجنوبية والإمارات في مارس من العام الماضي.

وتضم هذه الأقسام الفرعية السبعة التصنيع الذكي، والروبوت، والقمر الصناعي الصغير، وطائرة بدون طيار، والتكنولوجيا الحيوية، والتحول الرقمي، والتعليم الإلكتروني.

من جانبه، طلب الوزير الكوري من الجانب الإماراتي التعاون لضمان إمدادات مستقرة من النفط والغاز، وسط ارتفاع أسعار النفط.

واتفق الوزيران أيضا على تعزيز التعاون في الهيدروجين والطاقة المتجددة. وطلب الجانب الإماراتي دعم الشركات الكورية الجنوبية التي تتمتع بالخبرة في توزيع تنقل الهيدروجين لكي تشارك في مشروع حافلات الهيدروجين الإماراتي.

المصدر: "يونهاب"