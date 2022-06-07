زوج نانسي بيلوسي يشتري ما يصل إلى 2.1 مليون دولار من أسهم "آبل" و"مايكروسوفت"

اشترى زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ما يصل إلى 1.5 مليون دولار من أسهم شركة "آبل" بالإضافة إلى ما يصل إلى 600 ألف دولار من أسهم "مايكروسوفت".

ويشير تقرير المعاملات الدوري الذي تم نشره على موقع مجلس النواب، إلى أن بول بيلوسي اشترى في 13 مايو أسهم من "آبل" بين 500001 دولار ومليون دولار، وبعد 11 يوما أشترى أسهم أخرى بالشركة بقيمة تتراوح بين 250001 دولار و500000 دولار.

وفي نفس اليوم، اشترى بول بيلوسي أيضا أسهم بـ"مايكروسوفت" بقيمة تصل إلى 600000 دولار.

وفي ديسمبر الماضي، كشفت نانسي بيلوسي (82 عاما)، في الإيداعات أنها وزوجها حققا ما يصل إلى 30 مليون دولار في تداولات الأسهم التي شملت شركات التكنولوجيا الكبرى.

المصدر: "نيويورك بوست"