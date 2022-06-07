"لوك أويل" تشتري محطات وقود "شل" في روسيا وتطلقها تحت علامة تجارية جديدة

أفادت "لوك أويل"، أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، بأنها ستطور شبكة محطات الوقود التي استحوذت عليها من شركة "شل" مؤخرا في روسيا تحت العلامة التجارية Teboil.

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وقالت الخدمة الصحفية للشركة الروسية في بيان اليوم، إنه "تم اتخاذ قرار بالإبقاء على المؤسسة كفرع منفصل للشركة".

وأشارت "لوك أويل" إلى أنه تمت مناقشة هذا القرار مع إدارة وموظفي المؤسسات التي اشترتها "لوك أويل" في مايو الماضي.

وفي 25 مايو الماضي، أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية، أن شركة "لوك أويل" الروسية أكملت صفقة اشترت بموجبها سلسلة محطات وقود "شل" في روسيا ومصنع زيوت التشحيم.

وفي وقت سابق، أشارت شركة "شل" البريطانية إلى أنها خسرت نحو 3.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري بسبب انسحابها من روسيا.

المصدر: نوفوستي