كوريا الجنوبية تعزز مكانة الغاز القطري في السوق العالمية

أعلنت شركة "دايو" لبناء السفن والهندسة البحرية عن الفوز بطلب بقيمة 1.07 تريليون وون (850 مليون دولار) لبناء 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال بإطار التعامل مع ائتلاف كوري جنوبي.

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وأوضحت شركة "دايو" لبناء السفن، وهي الرابعة في العالم بحسب كمية الطلبات، أنها "ستبني الناقلات بسعة 174 ألف متر مكعب في حوض بناء السفن التابع لها في "أوكبو" على الساحل الجنوبي للبلاد، وسيتم تسليمها بحلول النصف الأول من عام 2025، حيث سيقوم الائتلاف الكوري الجنوبي بنقل الغاز الطبيعي المسال إلى شركة "قطر للطاقة"، شركة النفط والغاز المملوكة لدولة قطر، التي كانت تسمى سابقا "قطر للبترول"، وفقا لمسؤولي شركة "دايو" لبناء السفن.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف يضم شركة "بان أوشن" (Pan Ocean Co.‎)، وشركة "إس كيه للشحن" (SK Shipping Co.‎)، وشركة "إتش-لاين للشحن" (H-Line Shipping Co.‎).

يذكر أن هذا الطلب هو النتيجة الأولى لعقد بقيمة 19 مليار دولار وقعته شركة "دايو" لبناء السفن وشركتان أخريتان من عمالقة بناء السفن في كوريا الجنوبية، وهما شركة "هيونداي" للصناعات الثقيلة وشركة "سامسونغ" للصناعات الثقيلة، مع شركة "قطر للبترول" في يونيو 2020، لبناء أكثر من 100 سفينة للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2027، إذ أن الاتفاق الأولي الذي يسبق الطلبات الرئيسية لبناء السفن يسمح للشركة القطرية بحجز ما يسمى بفتحات بناء السفن من أحواض بناء السفن في كوريا الجنوبية، ويتماشى مع خطة قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027، من 77 مليون طن حاليا. ويُذكر أن قطر هي أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

كما أنه من المتوقع أن يؤدي الطلب الأخير إلى تأمين المزيد من طلبات بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال من قبل شركات بناء السفن الثلاثة الرئيسية لصالح المشروع القطري في المرحلة القادمة، حيث أنه في وقت سابق (بين عامي 2004-2007)، نجحت شركة "دايو" لبناء السفن في تسليم 26 ناقلة للغاز الطبيعي المسال من طلبية لبناء 53 سفينة لصالح قطرـ إذ أن الشركة تمتلك القدرة السنوية لبناء حوالي 20 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال.

هذا وحصلت الشركة على طلبات بقيمة 5.47 مليار دولار لبناء 16 ناقلة للغاز الطبيعي المسال و6 سفن حاويات ومصنع واحد بحري حتى الآن لهذا العام، لتحقق بالفعل 61.5% من هدفها السنوي البالغ 8.9 مليار دولار.

المصدر: "يونهاب"