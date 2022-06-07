بيلاروس تناقش مع "إعمار" الإماراتية مشروع "الشاطئ الشمالي"

بحث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، مع المدير العام لشركة "إعمار العقارية" الإماراتية محمد علي العبار تنفيذ مشروع المدينة الذكية "الشاطئ الشمالي" في بيلاروس.

وخلال اللقاء أشاد الرئيس البيلاروسي بالعلاقات مع شركة "إعمار العقارية"، ووصف لوكاشينكو العبار بأنه "صديق بيلاروس القديم"، واعتبر مشروع "الشاطئ الشمالي" بأنه أكبر مشروع في الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي إلى أن المحادثات طالت أيضا التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأوضح الرئيس البيلاروسي، أن الإمارات حققت تقدما كبيرا في هذا المجال بينما "ما زال أمام بيلاروس لتفعله للوصول إلى هذا المستوى.

كذلك اقترح الرئيس البيلاروسي بحث التعاون "في مجال الزراعة والغذاء ومسائل آخرى.

وفي إطار مشروع "الشاطئ الشمالي" من المتوقع ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو، ومن المخطط أن تقع المدينة الذكية في العاصمة مينسك، ويتضمن المشروع بناء مباني سكنية مع البنية التحتية الهندسية والمواصلات والمرافق الاجتماعية والمرافق العامة على مساحة تزيد عن 6 ملايين متر مربع.

المصدر: وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"