الكشف عن قيمة صادرات وواردات مصر من وإلى التجمعات الدولية التي ليست عضوا فيها في 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى التجمعات الدولية التي ليست مصر عضوا فيها بلغ نحو 20 مليار دولار عام 2021.

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وبينت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية إلى التجمعات الدولية التي ليست مصر عضوا فيها ارتفعت بنسبة زيادة قدرها 76.9% عام 2021، إلى نحو 20 مليار دولار، مقابل 11.3 مليار دولار عام 2020.

وبحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن هذه البيانات، فإن صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى جاءت فى المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمتها 14.6 مليار دولار عام 2021، مقابل 7.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 85.9%، يليها تجمع "النافتا"، حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 3.4 مليار دولار عام 2021، مقابل 2.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 44.4%، فيما جاءت فى المرتبة الأخيرة مجموعة تجمع "الافتا"، حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 51.6 مليون دولار عام 2021، مقابل 151.1 مليون دولار عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت 65.9%.

هذا وأظهرت البيانات أن إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات بلغ 38.1 مليار دولار عام 2021، مقابل 33.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 14.2%.

وأوضحت أن واردات مصر جاءت من الاتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى، حيث بلغت قيمتها 21.3 مليار جنيه عام 2021، مقابل 19.2 مليار دولار عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 10.8%، يليها "النافتا "حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات 6.6 مليار دولار عام 2021 مقابل 5.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 21%، بينما حلت فى المرتبة الأخيرة تجمع "الافتا"، إذ بلغ إجمالى قيمة الواردات 1.4 مليار دولار عام 2021، مقابل 1.3 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 2.8%.

المصدر: "اليوم السابع"