صندوق كندي يستحوذ على 22% من أصول "موانئ دبي" الإماراتية

قالت شركة "موانئ دبي" العالمية إنها باعت حصة في قاعدتها الرئيسية، ميناء جبل علي، وأصول رئيسية أخرى إلى أحد أكبر صناديق التقاعد الكندية مقابل 5 مليارات دولار.

تأتي الصفقة بعد نحو عامين من إبرام موانئ دبي العالمية صفقة مع مستثمر البنية التحتية الكندي (سي دي بي كيو) لضخ 4.5 مليارات دولار من رأس المال الجديد في مشروعهما المشترك الذي يمتد بالفعل عبر أربع قارات و18 ميناء.

وقال الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، إن عملية البيع تساعد في تخفيف عبء ديون الشركة لأنها تواجه "تحديات الجائحة والظروف الاقتصادية العالمية الأخيرة"، في إشارة واضحة إلى مشاكل سلسلة التوريد العالمية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة.

من خلال مشروع مشترك جديد، ستستثمر "سي دي بي كيو" مليارين ونصف المليار دولار في ميناء جبل علي، بالإضافة إلى المنطقة الحرة بجبل علي ومجمع الصناعات الوطنية، حيث تستحوذ على 22 في المئة من الأصول الرئيسية الثلاثة لموانئ دبي العالمية في الإمارات العربية المتحدة مع تمويل الباقي من خلال الاستدانة.

وقالت الشركتان إن مستثمرين آخرين يمكنهم الحصول على حصة إضافية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، مع توقع إتمام الصفقات بحلول نهاية العام، وأكدتا أن الأصول ستبقى ضمن مجموعة موانئ دبي العالمية، مع عدم تأثر العمليات اليومية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة (سي دي بي كيو)، إيمانويل جاكلوت، إن الصفقة تمنح صندوق التقاعد العالمي فرصة "الانفتاح على الأسواق الجديدة سريعة النمو وطرق التجارة في إفريقيا وجنوب آسيا".

ويعد ميناء جبل علي أحد أكبر الموانئ في العالم، ويقع على الجانب الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وهو أيضا أكثر منشآت التعامل مع الحاويات ازدحاما في المنطقة.

كما أن المنطقة الحرة المجاورة للميناء هي واحدة من مناطق التنمية الاقتصادية الرئيسية في دبي، ما يسمح للشركات بفرز وتجميع المنتجات دون تعقيدات التخليص الجمركي.

المصدر: "أسوشيتد برس"