روسيا وتركيا وفنزويلا تناقش التعاون في مجال أنظمة الدفع

يناقش ممثلو البنكين المركزيين لتركيا وفنزويلا التعاون مع روسيا في مجال أنظمة الدفع خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وفقا لتقارير مؤسسة "روسكونغرس" المسؤولة عن تنظيم الحدث.

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وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن "ممثلين عن البنكين المركزيين في فنزويلا وتركيا مع الجانب الروسي سيناقشون التعاون الدولي في مجال أنظمة الدفع".

وفي منتصف مايو الماضي، قالت أولغا سكوروبوغاتوفا، النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي، إن الجهة التنظيمية (المركزي الروسي) تعتزم التركيز على تطوير المدفوعات الخارجية، وذلك نظرا للوضع المرتبط بأوكرانيا قام بعض المشاركين في سوق المدفوعات الدولية بتعليق عملهم في السوق الروسية، وكذلك فعل نظام تحويل الأموال الأمريكي "ويسترن يونيون".

حينها أشارت سكوروبوغاتوفا، إلى أن المركزي الروسي يتوقع التوصل إلى اتفاق مع دولتين سياحيتين شهيرتين لقبول البطاقة المصرفية الروسية "مير" في الصيف.

وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ في الفترة من 15 وحتى 18 يونيو الجاري منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: نوفوستي