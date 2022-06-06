بيانات تكشف ارتفاع احتياطيات صندوق الرفاه الوطني الروسي

أفادت وزارة المالية الروسية، بأن احتياطيات صندوق الرفاه الوطني بحلول مطلع الشهر الجاري بلغت نحو 12.476 تريليون روبل (حوالي 197.7 مليار دولار).

وأشارت الوزارة إلى أن احتياطي الصندوق بلغت 12.476 تريليون روبل ما يعادل 9.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2022.

وللمقارنة فإن احتياطي الصندوق كانت في 1 مايو الماضي مستوى 11 تريليون روبل (حوالي 154.954 مليار دولار) أو 8.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.

والنقطة المهمة أن الأموال المتراكمة في صندوق الرفاه الوطني هي غير احتياطيات روسيا الدولية، التي بلغت 585 مليار دولار بحسب بيانات 13 مايو 2022.

ويأتي ارتفاع موجودات صندوق الرفاه الوطني الروسي على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

(الدولار = 61 روبل بتاريخ 06 يونيو 2022)

المصدر: إنترفاكس