 
مباشر

ارتفاع أسعار النفط بعد خطوة من "أرامكو" السعودية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط بعد خطوة من
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t6ct

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعدما أعلنت "أرامكو" السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي في مختلف الأسواق الرئيسية.

إقرأ المزيد
أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع منتجاتها لآسيا بأكثر من المتوقع
أرامكو السعودية ترفع أسعار بيع منتجاتها لآسيا بأكثر من المتوقع

وبحلول الساعة 11:24 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.47% إلى 119.43 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44% إلى 120.25 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأفاد موقع "الطاقة " المتخصص بأن شركة "أرامكو" السعودية، أعلنت يوم الأحد عن رفع أسعار البيع الرسمية لخاماتها النفطية، للشحنات التي تسلم شهر يوليو المقبل، بأكثر مما كان متوقعا.

وذكر الموقع أن "أرامكو" السعودية رفعت أسعار البيع الرسمية بأكثر من المتوقع، وذلك في ظل استمرار انتعاش أسعار النفط في نطاق 115 إلى 120 دولارا للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا