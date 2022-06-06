تقرير: السعودية في صدارة البورصات العربية والعاشرة عالميا بنهاية أبريل

كشفت صحيفة "الاقتصادية" أن سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تداول" أزاحت بورصة تورونتو الكندية، لتصبح في المركز التاسع بين أكبر البورصات العالمية من حيث القيمة السوقية بنهاية أبريل.

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وفي تقرير استند إلى بيانات "تداول" ومواقع البورصات العالمية والاتحاد العالمي للبورصات وصندوق النقد العربي، رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت "الاقتصادية" أن "تداول" تجاوزت بورصة تورونتو الكندية، لتصبح في المركز التاسع بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بالمركز العاشر في وقت سابق".

وأشار تقرير "الاقتصادية" إلى أن "السوق السعودية تصدرت البورصات العربية ومنطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية بـ3.33 تريليون دولار (12.47 تريليون ريال) بنهاية أبريل الماضي".

كما لفت التقرير إلى أنه "عربيا جاءت خلف السعودية كل من أبو ظبي بقيمة سوقية 528.2 مليار دولار (30 عالميا)، وقطر بـ209 مليارات دولار (31 عالميا)، ثم دبي بـ161 مليار دولار (32 عالميا)، والكويت بـ160.7 مليار دولار (34 عالميا)، والمغرب بـ68.4 مليار دولار (43 عالميا)".

كما أكمل التقرير أن "قيمة بورصة عمان السوقية بلغت 57.8 مليار دولار (46 عالميا)، وتبعتها مصر بـ38.7 مليار دولار (52 عالميا)، فالبحرين بـ32.8 مليار دولار (54 عالما)، وثم الأردن بـ25.2 مليار دولار (58 عالميا)، فلبنان بـ10.6 مليار دولار (66 عالما)، ومن ثم موريتانيا بـ9.6 مليار دولار (67 عالميا)، وتونس بـ7.8 مليار دولار (70 عالميا)، ثم فلسطين بـ4.5 مليار دولار (73 عالميا)، وسوريا بـ1.4 مليار دولار (79 عالميا)"، في حين تجدر الإشارة إلى أن بعض البورصات العربية ليست ضمن بيانات القيمة السوقية للاتحاد الدولي للبورصات بالتالي ترتيبها تم وضعه بافتراض وجودها أين سيكون ترتيبها.

وبحسب تقرير" الاقتصادية، فإن "سوق الأسهم السعودية حققت أعلى نسبة نمو في القيمة السوقية على أساس سنوي بنهاية أبريل الماضي بين أكبر عشر بورصات من حيث القيمة السوقية في العالم، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية 29.2%، حيث كانت 9.66 تريليون ريال (2.58 تريليون دولار) بنهاية أبريل 2021".



وبين تقرير الصحيفة أن "القيمة السوقية لأكبر عشر بورصات حول العالم بلغت بنهاية أبريل الماضي 82 تريليون دولار، بصدارة بورصة نيويورك (لولايات المتحدة) بـ27.04 تريليون دولار، مرتفعة 5% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بينما ثانيا حلت بورصة ناسداك (الولايات المتحدة) بـ19.5 تريليون دولار، متراجعة 7.1%، ثم تلتها بورصة شنغهاي (الصين) بـ6.64 تريليون دولار، متراجعة 6%، فيما جاءت بورصة طوكيو (اليابان) رابعا بـ6.15 تريليون دولار، متراجعة 7.7%، ثم بورصة شنزن (الصين) بـ4.8 تريليون دولار، متراجعة 14.9%".

كما ذكر التقرير أن القيمة السوقية لبورصة هونغ كونغ (الصين) جاءت بنهاية أبريل في المركز السادس عالميا بـ4.54 تريليون دولار، متراجعة 30.2% على أساس سنوي، ثم البورصة الوطنية (الهند) بـ3.46 تريليون دولار، مرتفعة 24.5%، تليها ثامنا بورصة لندن (بريطانيا) بـ3.4 تريليون دولار، متراجعة 7.9% عن أبريل 2021، وتاسعا سوق الأسهم السعودية "تداول"، وفي المركز العاشر جاءت بورصة تورونتو (كندا) بـ3.15 تريليون دولار، مرتفعة 4.9%".

المصدر: "الاقتصادية"