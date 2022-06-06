جريدة تركية تتحدث عن مشروع ستحطم تركيا من خلاله العديد من الأرقام القياسية

أفاد تقرير لجريدة "ميلييت" (Milliyet)، بأن تركيا تعمل على تطوير مشروع غاز طموح في جرف البحر الأسود، إذ تتطلع لبناء قاعدة طاقة لإنتاج الغاز على عمق 2200 متر.

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ووفقا للجريدة فإنه سيتم توفير الغاز من 10 آبار إلى نقطة تجميع في مجمع الإنتاج هذا تحت الماء، ومنها سيتم نقل الغاز إلى الشاطئ عبر أنبوب.

وذكرت جريدة "ميلييت" (Milliyet) في تقريرها: "ستحطم تركيا العديد من الأرقام القياسية في إطار المشروع".

من جهتها أشارت صحيفة "صباح" التركية إلى أن الطول الإجمالي للجزء البحري من خط أنابيب الغاز من حقل ساكاريا في جرف البحر الأسود إلى ميناء فيليوس، حيث يتم بناء مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي، سيكون 155 كم.

وقالت الصحيفة، إن السفينة التي ستمد الأنابيب في القاع غادرت مضيق الدردنيل اليوم متجهة إلى ميناء فيليوس.

وتم اكتشاف الغاز الطبيعي في حقل ساكاريا قبالة سواحل مقاطعة زونغولداك شمال تركيا في العام 2020، وقد قدرت احتياطيات الحقل بنحو 540 مليار متر مكعب.

المصدر: نوفوستي