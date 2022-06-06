الخارجية الروسية: نتائج إدخال بطاقات "مير" في أمريكا اللاتينية قريبة

أعلن مدير دائرة أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر تشيتينين، أن روسيا تتوقع أن تكون نتائج إدخال بطاقات نظام الدفع "مير" في بلدان أمريكا اللاتينية قريبة.

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وقال في حديث لوكالة "تاس": "يجري العمل في هذا المجال. لا أريد أن أشير إلى أي مواعيد محددة هنا. آمل بأن تكون نتائجها الملموسة قريبة".

وقال وزير السياحة الكوبي، خوان كارلوس غارسيا غراندا، في أوائل مايو الماضي إن سلطات بلاده بالتعاون مع الجانب الروسي تعمل على تسهيل استخدام بطاقات المصارف الروسية. وخاصة يجري العمل على إدخال استخدام بطاقات نظام الدفع "مير".

من جانبه أفاد السفير الروسي في فنزويلا، سيرغي ميليك باغداساروف، سابقا، بأن موسكو وكاراكاس تدرسان الخطوات الهادفة لتشغيل نظام الدفع "مير" في فنزويلا واستخدام بطاقاتها في هذا البلد.

المصدر: تاس