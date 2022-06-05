مصدر ليبي: إعادة تشغيل حقل "الشرارة" النفطي بعد توقف لشهرين

أكد مصدر ليبي مطلع عودة العمل والإنتاج في حقل "الشرارة" النفطي جنوب غربي البلاد، بعد توقف لمدة شهرين بسبب الاحتجاجات.

وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف اسمه: "تمت إعادة العمل داخل حقل الشرارة النفطي وإنتاج خام النفط مجددا اليوم"، مؤكدا أن "شعلة الأبراج داخل الحقل مشتعلة وتؤكد استئناف إنتاج النفط من جديد داخل الحقل النفطي".

من جهتها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في وقت سابق، أن "إغلاق حقلي الشرارة والفيل يتسبب في خسائر يومية تبلغ 160 مليون دينار ليبي (أكثر من 34 مليون دولار أمريكي)".

يشار إلى أن إغلاق الحقول النفطية في ليبيا خاصة حقل "الشرارة"، أمر تكرر كثيرا منذ عام 2011 لأسباب عديدة منها الخلافات السياسية، ومنها مطالب فئوية في بعض الأوقات.

المصدر: "سبوتنيك"