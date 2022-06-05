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فرنسا تجري مباحثات مع الإمارات لإيجاد بديل للنفط الروسي

مال وأعمال

فرنسا تجري مباحثات مع الإمارات لإيجاد بديل للنفط الروسي
Legion-Media
وزير المالية الفرنسي برونو لومير
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أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن بلاده تجري محادثات مع الإمارات لتعويض مشتريات النفط الروسي، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر جزئي على واردات النفط من روسيا.

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وقال لومير في لقاء من إذاعة "راديو أوروبا 1"، اليوم الأحد إن هناك مناقشات جارية مع الإمارات بشأن توريد النفط والديزل، وأضاف "علينا إيجاد بديل للنفط الروسي".

وأشار لومير إلى أن فرنسا بحاجة إلى زيادة الاستثمار من أجل تسريع الانتقال إلى الطاقة الخالية من الهيدروكربونات.

ونهاية الأسبوع الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي المنقول بحرا بحلول نهاية العام الجاري، وذلك ضمن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات

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