وزير النفط العماني: السلطنة وإيران تعتزمان تطوير حقل هنغام النفطي

أكد وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، محمد بن حمد الرمحي، أن إيران والسلطنة عازمتان على تطوير حقل هنغام النفطي، وأن البلدين اتفقا على تطويره، حسب ما نقلت وكالة "إيرنا".

إقرأ المزيد

وأفاد محمد بن حمد الرمحي بأن "مسقط وطهران تسعيان إلى تطوير حقل هنغام النفطي بمنطقة امتياز رقم 8 الواقعة في محافظة مسندم في الحدود البحرية بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، لافتا إلى أن "البلدين اتفقا عند تطوير الحقل، على أن تكون هناك طريق مشتركة للتطوير تعود مصحلته للطرفين عبر استخراج المزيد منه وتقليل الأضرار بالحقل"، وفق "إيرنا".

وعلق وزير الطاقة العماني على مذكرات التفاهم التي وقعتها السلطنة مع الجانب الإيراني، قائلا إنها "تتعلق بتطوير مشروعي خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين وحقل هنجام النفطي، وجاءت بعد رغبة الجانب الإيراني للاستفادة من خط أنابيب الغاز في إعادة التصدير واختيار البدائل الأفضل لاستهلاك الغاز وتلبية احتياجات المشروعات الكبرى"، مشيرا إلى أن "الجانبين اتفقا على تشكيل فريق فني لمراجعة مشروع خط أنابيب الغاز"، حيث أنه "من المتوقع أن يضخ خط الأنابيب - الذي وقعت اتفاقيته في عام 2013 والبالغ طوله 400 كيلومتر حوالي 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 15 عاما من إيران إلى سلطنة عمان".

المصدر: "إيرنا"