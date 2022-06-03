مباحثات مصرية قطرية حول السياسات المالية وتشجيع الاستثمار

بحث وزيرا المالية في مصر وقطر سبل تطوير السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق منع الازدواج الضريبي بين البلدين، بما يشجع الاستثمار المتبادل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية المصري محمد معيط، بنظيره القطري علي بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في شرم الشيخ.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن الجانبين أشادا بالتقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، على نحو يخدم أهداف الدولتين ومصالحهما.

واتفق الجانبان على "ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ذات التبعات الصعبة على كل دول العالم، من أجل تخفيف حدتها على المواطنين".

وقال معيط إن "الأجواء المضطربة التي يعانيها الاقتصاد العالمي، تعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما حققه من مكتسبات منحت الاقتصاد المصري القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، وامتصاص الصدمات".

وأضاف أن بلاده "تولي اهتماما كبيرا بتعظيم الاستثمارات، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة".

المصدر: "القاهرة 24"