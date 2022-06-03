سعر خام برنت يتجاوز 121 دولارا في بورصة لندن

ارتفعت العقود الآجلة لنفط "برنت" مع التوريد في أغسطس 2022 إلى أكثر من 121 دولارا للبرميل في بورصة ICE بلندن، وذلك لأول مرة منذ 24 مارس الماضي.

وأظهرت بيانات المداولات، أنه حتى الساعة 22:20 بتوقيت موسكو مساء الجمعة، كان سعر البرميل الواحد من خام "برنت" يرتفع بنسبة 2.97%، ليصل إلى 121.1 دولار للبرميل.

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وفي وقت لاحق تسارعت وتائر ارتفاع الأسعار إلى 3.09%، وكان سعر البرميل الواحد عند مستوى 121.24 دولار.

ويشار كذلك إلى أن سعر العقود الآجلة لنفط غربي تكساس المتوسط (WTI) مع التوريد في يوليو 2022 ارتفع بنسبة 2.92% ليصل إلى 120.28 دولار للبرميل.

المصدر: تاس