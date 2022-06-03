شركة "ماريوت" الدولية تعلق جميع عملياتها في روسيا

أعلنت شركة "ماريوت" الدولية للفندقة أنها تعتزم تعليق جميع عملياتها في روسيا، على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الشركة إنها قررت أن القيود التي تم الإعلان عنها مؤخرا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستجعل من المستحيل على الشركة الاستمرار في إدارة الفنادق أو منح امتيازها في السوق الروسية.

وأعلنت "ماريوت" أنها تنوي غلق مكتبها في موسكو ووقف افتتاح الفنادق وجميع أعمال التطوير والاستثمارات الفندقية المستقبلية في روسيا.

المصدر: أ ب