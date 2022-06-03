شركة إماراتية تتولى التدقيق بالركاب والأمتعة في 4 مطارات أفغانية

أعلنت سلطات حركة "طالبان" أنها كلفت شركة إماراتية بإدارة خدمات التدقيق الأمني على الركاب والأمتعة في أربعة مطارات أفغانية من بينها مطار العاصمة كابل.

وكلفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية (GAAC) بالكشف الأمني على الركاب والأمتعة في مطارات كابل وهرات (غرب) وقندهار (جنوب) ومزار شريف (شمال)، بحسب بيان مشترك للشركة مع وزارة النقل والطيران المدني الأفغانية.

وقال ابراهيم معرفي المدير الإقليمي للهيئة إن من شأن العقد الموقع لثلاث سنوات أن "يعيد ثقة شركات الطيران الأجنبية لإعادة تسيير رحلاتها".

وسبق أن وقعت الهيئة الإماراتية في نهاية مايو عقدا جديدا يمتد على 18 شهرا مع وزارة النقل والطيران المدني الأفغانية لتوفير خدمات أرضية في مطارات كابل وقندهار وهرات.

وكانت الهيئة تقدم خدمات كهذه في مطار كابل منذ نوفمبر 2020 ولعبت دورا أساسيا في إعادة تأهيله بعد أحداث أغسطس.

وتشكل إعادة تشغيل مطار كابل بفاعلية شرطا حيويا لانتعاش الاقتصاد الأفغاني المنهار. وتدير المطار راهنا وزارة النقل الأفغانية بمساعدة الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية وخبراء قطريين.

وتجري مجموعة شركات قطرية وتركية منذ أشهر مفاوضات مع حركة طالبان لتشغيل مطارات كابل وقندهار وهرات ومزار شريف وخوست. إلا أن هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود إذ تشترط حركة طالبان أن تتولى الأمن فيها.

كما تجري محادثات مع شركات أجنبية لإدارة مراقبة الحركة الجوية في كابل ومطارات أخرى فيما يتولاها حاليا أفغان دربهم خبراء من أوزبكستان وقطر.

المصدر: "أ ف ب