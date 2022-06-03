التضخم في تركيا يصعد إلى أعلى مستوى في 24 عاما

ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما في شهر مايو الماضي، إذ سجل 73.5% على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية الجمعة.

لكن الزيادة كانت أقل من تلك المسجلة في الأشهر السابقة، ما قد يشكل مؤشرا على أن ضغط الأسعار يتباطأ.

وعقب صدور البيانات ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بنحو طفيف، وصعدت العملة الأمريكية بحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.2% إلى 16.50 ليرة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: بلومبرغ + أ ف ب