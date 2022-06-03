تفاؤل بسير الجهود الهادفة إلى إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنغن"

نقلت صحيفة القبس عن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وجود مؤشرات إيجابية بشأن ملف إعفاء الكويتيين من تأشيرة "شنغن".

وقال رئيس البرلمان الكويتي بهذا الشأن: "إن مؤشرات اجتماعات الوفد البرلماني الكويتي مع رؤساء اللجان والأحزاب في البرلمان الأوروبي إيجابية جدا بشأن ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن"، موضحا أن موافقة البرلمان الأوروبي مطلب أساسي لإتمام هذا الملف.

وأشار الغانم، في تصريح صحافي في أعقاب سلسلة اجتماعات عقدها يوم 1 يونيو مع كبار المسؤولين في البرلمان الأوروبي في بروكسل، إلى أن "ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (الشنغن) خرج من المفوضية الأوروبية، ويحتاج إلى الموافقة من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي".

ولفت رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى أن "الموافقة تتم في البرلمان الأوروبي عن طريق التصويت على قرار الموافقة على إعفاء الكويتيين من تأشيرة (الشنغن)، لذلك كانت هناك عدة لقاءات .. مع رئيسة لجنة (وفد) العلاقات مع دول شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي د. هانا نيومان، ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وعضوة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان ماريا أرينا، ورئيسة حزب الاشتراكيين والديموقراطيين بالبرلمان اراشيا غارسيا بيريز".

وتابع الغانم حديثه عن تطورات هذا الملف قائلا: "هي كتل مهمة ومؤثرة في التصويت، وتم التطرق إلى كل الملفات والأمور التي تخص الكويت، وكان هناك العديد من الأسئلة، لأنه في نهاية الأمر قد يكون هناك لبس عند البعض بأنه إذا انتهت المفوضية من ملف الكويت أصبح هناك إعفاء من (الشنغن)، وهذا غير صحيح بتاتا، فلا يمكن إعفاء الكويت من التزامات "الشنغن" إلا بعد تصويت البرلمان الأوروبي بالموافقة على هذا الملف".

المصدر: القبس